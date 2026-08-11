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Поточна ціна WINR Protocol сьогодні становить 0.00414785 USD. Ринкова капіталізація WINR становить 3,681,749 USD. Відстежуйте оновлення цін WINR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна WINR Protocol сьогодні становить 0.00414785 USD. Ринкова капіталізація WINR становить 3,681,749 USD. Відстежуйте оновлення цін WINR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна WINR Protocol (WINR)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WINR до USD:

$0.00405294
$0.00405294$0.00405294
-0.08%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни WINR Protocol (WINR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:43:44 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна WINR Protocol

Поточна ціна WINR Protocol (WINR) сьогодні становить $ 0.00414785, зі зміною 6.88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WINR до USD становить $ 0.00414785 за WINR.

WINR Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 3,681,749, з циркуляційною пропозицією у 887.61M WINR. Протягом останніх 24 годин WINR торгувався між $ 0.00400015 (мінімум) та $ 0.00443333 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.147289, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WINR змінився на +2.14% за останню годину та на +25.33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 20.37K.

Ринкова інформація щодо WINR Protocol (WINR)

$ 3.68M
$ 3.68M$ 3.68M

$ 20.37K
$ 20.37K$ 20.37K

$ 3.68M
$ 3.68M$ 3.68M

887.61M
887.61M 887.61M

887,605,753.559006
887,605,753.559006 887,605,753.559006

Поточна ринкова капіталізація WINR Protocol — $ 3.68M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 20.37K. Циркуляційна пропозиція WINR — 887.61M, зі загальною пропозицією 887605753.559006. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3.68M.

Історія ціни WINR Protocol у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.00400015
$ 0.00400015$ 0.00400015
Мін. за 24 год
$ 0.00443333
$ 0.00443333$ 0.00443333
Макс. за 24 год

$ 0.00400015
$ 0.00400015$ 0.00400015

$ 0.00443333
$ 0.00443333$ 0.00443333

$ 0.147289
$ 0.147289$ 0.147289

$ 0
$ 0$ 0

+2.14%

-6.88%

+25.33%

+25.33%

Історія ціни WINR Protocol (WINR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WINR Protocol до USD становила $ -0.000306523571752574.
За останні 30 днів зміна ціни WINR Protocol до USD становила $ +0.0055775487.
За останні 60 днів зміна ціни WINR Protocol до USD становила $ +0.0117496433.
За останні 90 днів зміна ціни WINR Protocol до USD становила $ -0.0000000037616819145.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000306523571752574-6.88%
30 днів$ +0.0055775487+134.47%
60 днів$ +0.0117496433+283.27%
90 днів$ -0.0000000037616819145-0.00%

Прогноз ціни WINR Protocol

Прогноз ціни WINR Protocol (WINR) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WINR у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни WINR Protocol (WINR) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна WINR Protocol потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне WINR Protocol у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WINR на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни WINR Protocol.

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Ресурс WINR Protocol (WINR)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Arbitrum EcosystemCamelot LaunchpadGambling (GambleFi)

Про WINR Protocol

Яка зараз актуальна вартість WINR Protocol?

Сьогодні WINR Protocol торгується за ціною ₴0.1827853019743950640000, змінивши свою ціну на -6.88% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.

Наскільки волатильним є WINR саме зараз?

Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.

Які ліквідні умови має WINR Protocol сьогодні?

WINR Protocol має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.

На яких цінових рівнях торгував WINR протягом сьогоднішнього дня?

За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴0.1762765349983428560000 до ₴0.1953656865128066032000. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.

Який обсяг торгівлі WINR сьогодні?

Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.

Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику WINR Protocol?

Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив Gambling (GambleFi),Infrastructure,Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Camelot Launchpad,Layer 3 (L3), побудований на --, профіль ризику WINR може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.

Люди також запитують: Інші запитання про WINR Protocol

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:43:44 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для WINR Protocol (WINR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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-12.39%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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$0.028380
$0.028380$0.028380

+90.50%

TradingRazor

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RAZOR

$0.00871
$0.00871$0.00871

+45.40%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2.9619
$2.9619$2.9619

+64.44%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.54043
$0.54043$0.54043

+41.52%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003735
$0.0003735$0.0003735

+19.71%

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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