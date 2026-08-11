Сьогоднішня ціна WINR Protocol

Поточна ціна WINR Protocol (WINR) сьогодні становить $ 0.00414785, зі зміною 6.88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WINR до USD становить $ 0.00414785 за WINR.

WINR Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 3,681,749, з циркуляційною пропозицією у 887.61M WINR. Протягом останніх 24 годин WINR торгувався між $ 0.00400015 (мінімум) та $ 0.00443333 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.147289, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WINR змінився на +2.14% за останню годину та на +25.33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 20.37K.

Ринкова інформація щодо WINR Protocol (WINR)

Ринкова капіталізація $ 3.68M$ 3.68M $ 3.68M Обсяг (за 24 год) $ 20.37K$ 20.37K $ 20.37K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3.68M$ 3.68M $ 3.68M Циркуляційне постачання 887.61M 887.61M 887.61M Загальна пропозиція 887,605,753.559006 887,605,753.559006 887,605,753.559006

Поточна ринкова капіталізація WINR Protocol — $ 3.68M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 20.37K. Циркуляційна пропозиція WINR — 887.61M, зі загальною пропозицією 887605753.559006. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3.68M.