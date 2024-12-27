Ціна Wigl (WIGL)
Поточна ціна Wigl (WIGL) сьогодні становить 0.094062 USD з ринковою капіталізацією $ 500.35K USD. Ціна WIGL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wigl:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.49K USD
- зміна ціни Wigl протягом дня — -1.71%
- циркуляційна пропозиція – 5.32M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wigl до USD становила $ -0.00164047903124439.
За останні 30 днів зміна ціни Wigl до USD становила $ -0.0070805358.
За останні 60 днів зміна ціни Wigl до USD становила $ -0.0044862400.
За останні 90 днів зміна ціни Wigl до USD становила $ -0.01878150292672553.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00164047903124439
|-1.71%
|30 днів
|$ -0.0070805358
|-7.52%
|60 днів
|$ -0.0044862400
|-4.76%
|90 днів
|$ -0.01878150292672553
|-16.64%
Останній аналіз цін Wigl: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.29%
-1.71%
-5.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wigl provides a financial account with a French IBAN and a payment card for secure and convenient money management. The mobile app facilitates free SEPA transfers, expense tracking, and card management. Users can select from virtual, Smart or Metal cards with various features. Wigl supports investments in crypto-assets and offers up to 7% cashback on purchases. Additionally, it provides opportunities to earn returns on stablecoins and volatile assets through a partnership with feel-mining.com.
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