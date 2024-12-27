Сьогоднішня ціна Wigl (WIGL)

Поточна ціна Wigl (WIGL) сьогодні становить 0.094062 USD з ринковою капіталізацією $ 500.35K USD. Ціна WIGL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wigl:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.49K USD

- зміна ціни Wigl протягом дня — -1.71%

- циркуляційна пропозиція – 5.32M USD

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