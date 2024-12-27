Сьогоднішня ціна WiFi Map (WIFI)

Поточна ціна WiFi Map (WIFI) сьогодні становить 0.02702611 USD з ринковою капіталізацією $ 14.30M USD. Ціна WIFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WiFi Map:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 464.88K USD

- зміна ціни WiFi Map протягом дня — -0.11%

- циркуляційна пропозиція – 529.64M USD

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