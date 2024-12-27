Ціна WiFi Map (WIFI)
Поточна ціна WiFi Map (WIFI) сьогодні становить 0.02702611 USD з ринковою капіталізацією $ 14.30M USD. Ціна WIFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WiFi Map:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 464.88K USD
- зміна ціни WiFi Map протягом дня — -0.11%
- циркуляційна пропозиція – 529.64M USD
Отримуйте оновлення цін WIFI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WIFI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WiFi Map до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WiFi Map до USD становила $ +0.0038695984.
За останні 60 днів зміна ціни WiFi Map до USD становила $ +0.0116086817.
За останні 90 днів зміна ціни WiFi Map до USD становила $ -0.00872381370137931.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.11%
|30 днів
|$ +0.0038695984
|+14.32%
|60 днів
|$ +0.0116086817
|+42.95%
|90 днів
|$ -0.00872381370137931
|-24.40%
Останній аналіз цін WiFi Map: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.57%
-0.11%
+14.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WiFi Map is a super app with the core asset of a community-driven decentralized wireless network that incorporates a database of 4.5 billion WiFi hotspots. We have achieved great success in Web2 space, reaching 150,000,000 million users, MAU 3,000,000 million and DAU 300,000 users, and are now ready to revolutionize the Web3 space with the vision of becoming a global virtual network operator. We are a live product that is on the market already for 8 years. More details on the App: - $WIFI and in-app wallet. An ERC-20 token on the Polygon network and the currency underpinning the entire WiFi Map ecosystem. $WIFI will be stored on the proprietary in-app wallet as well as third-party wallets. There will be a 20%-40% discount available for redeeming services via the token inside the app, in addition to lockup and staking rewards. Furthermore, the tokenization of the platform will bring redeemable rewards for those who rise up through the ranks of the leaderboard and create further incentives for community members to contribute to the platform by adding hotspots, verifying credentials and running speed tests. - Participate-to-earn: earn tokens for adding hotspots, verifying credentials, and running speed tests - Beneficial terms for partner services: enjoy special terms when accessing partner services including power banks. - Tripping: leave $WIFI tokens as a gesture of thanks to the person who added your favorite hotspot. - eSIM cashback: when you purchase eSIM data, you’ll receive 3–5% instant cashback in $WIFI tokens. When you redeem $WIFI tokens for eSIM data, you’ll receive a 15–20% token cashback reward. - Hold-to-earn: hold $WIFI in your in-app wallet to earn eSIM data. - WiFi Map DAO: 10% of all redeemed $WIFI flows into a DAO, where the WiFi Map community can decide on the best way to grow the ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WIFI до AUD
A$0.0435120371
|1 WIFI до GBP
￡0.0213506269
|1 WIFI до EUR
€0.0256748045
|1 WIFI до USD
$0.02702611
|1 WIFI до MYR
RM0.1208067117
|1 WIFI до TRY
₺0.951319072
|1 WIFI до JPY
¥4.2639093747
|1 WIFI до RUB
₽2.775581497
|1 WIFI до INR
₹2.3096513606
|1 WIFI до IDR
Rp435.9049389733
|1 WIFI до PHP
₱1.5645415079
|1 WIFI до EGP
￡E.1.3748182157
|1 WIFI до BRL
R$0.167561882
|1 WIFI до CAD
C$0.0389175984
|1 WIFI до BDT
৳3.2304309283
|1 WIFI до NGN
₦41.8358777578
|1 WIFI до UAH
₴1.1340155756
|1 WIFI до VES
Bs1.37833161
|1 WIFI до PKR
Rs7.5237987629
|1 WIFI до KZT
₸14.1497901516
|1 WIFI до THB
฿0.921590351
|1 WIFI до TWD
NT$0.8878077135
|1 WIFI до CHF
Fr0.024323499
|1 WIFI до HKD
HK$0.2097226136
|1 WIFI до MAD
.د.م0.2726934499