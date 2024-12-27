Ціна Wicked (WICKED)
Поточна ціна Wicked (WICKED) сьогодні становить 0.00188138 USD з ринковою капіталізацією $ 1.91M USD. Ціна WICKED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wicked:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.99K USD
- зміна ціни Wicked протягом дня — +3.84%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wicked до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wicked до USD становила $ -0.0000097114.
За останні 60 днів зміна ціни Wicked до USD становила $ +0.0017754105.
За останні 90 днів зміна ціни Wicked до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.84%
|30 днів
|$ -0.0000097114
|-0.51%
|60 днів
|$ +0.0017754105
|+94.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wicked: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.47%
+3.84%
+3.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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