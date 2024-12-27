Сьогоднішня ціна Wicked (WICKED)

Поточна ціна Wicked (WICKED) сьогодні становить 0.00188138 USD з ринковою капіталізацією $ 1.91M USD. Ціна WICKED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wicked:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.99K USD

- зміна ціни Wicked протягом дня — +3.84%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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