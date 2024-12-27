Ціна Weirdo (WEIRDO)
Поточна ціна Weirdo (WEIRDO) сьогодні становить 0.00004992 USD з ринковою капіталізацією $ 3.47M USD. Ціна WEIRDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Weirdo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.46K USD
- зміна ціни Weirdo протягом дня — +3.01%
- циркуляційна пропозиція – 69.42B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Weirdo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Weirdo до USD становила $ +0.0000098818.
За останні 60 днів зміна ціни Weirdo до USD становила $ +0.0000138775.
За останні 90 днів зміна ціни Weirdo до USD становила $ +0.00000955015728671644.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.01%
|30 днів
|$ +0.0000098818
|+19.80%
|60 днів
|$ +0.0000138775
|+27.80%
|90 днів
|$ +0.00000955015728671644
|+23.66%
Останній аналіз цін Weirdo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
+3.01%
-3.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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