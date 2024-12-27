Сьогоднішня ціна Weirdo (WEIRDO)

Поточна ціна Weirdo (WEIRDO) сьогодні становить 0.00004992 USD з ринковою капіталізацією $ 3.47M USD. Ціна WEIRDO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Weirdo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.46K USD

- зміна ціни Weirdo протягом дня — +3.01%

- циркуляційна пропозиція – 69.42B USD

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