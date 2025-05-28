Сьогоднішня ціна Waves Ducks (EGG)

Поточна ціна Waves Ducks (EGG) сьогодні становить 4,01 USD з ринковою капіталізацією $ 419,76K USD. Ціна EGG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Waves Ducks:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Waves Ducks протягом дня — +2,90%

- циркуляційна пропозиція – 104,61K USD

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