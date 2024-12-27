Сьогоднішня ціна wanETH (WANETH)

Поточна ціна wanETH (WANETH) сьогодні становить 3,349.79 USD з ринковою капіталізацією $ 1.25M USD. Ціна WANETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності wanETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.27K USD

- зміна ціни wanETH протягом дня — +0.30%

- циркуляційна пропозиція – 373.63 USD

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