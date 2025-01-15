Сьогоднішня ціна VolatilityX (VOLTX)

Поточна ціна VolatilityX (VOLTX) сьогодні становить 0.01120575 USD з ринковою капіталізацією $ 8.95M USD. Ціна VOLTX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VolatilityX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 465.72K USD

- зміна ціни VolatilityX протягом дня — +81.62%

- циркуляційна пропозиція – 800.00M USD

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