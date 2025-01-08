Ціна VIMworld OJEE (OJEE)
Поточна ціна VIMworld OJEE (OJEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OJEE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VIMworld OJEE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 525.01 USD
- зміна ціни VIMworld OJEE протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін OJEE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни OJEE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VIMworld OJEE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VIMworld OJEE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VIMworld OJEE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VIMworld OJEE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-6.78%
|60 днів
|$ 0
|-50.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін VIMworld OJEE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+7.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 OJEE до AUD
A$--
|1 OJEE до GBP
￡--
|1 OJEE до EUR
€--
|1 OJEE до USD
$--
|1 OJEE до MYR
RM--
|1 OJEE до TRY
₺--
|1 OJEE до JPY
¥--
|1 OJEE до RUB
₽--
|1 OJEE до INR
₹--
|1 OJEE до IDR
Rp--
|1 OJEE до PHP
₱--
|1 OJEE до EGP
￡E.--
|1 OJEE до BRL
R$--
|1 OJEE до CAD
C$--
|1 OJEE до BDT
৳--
|1 OJEE до NGN
₦--
|1 OJEE до UAH
₴--
|1 OJEE до VES
Bs--
|1 OJEE до PKR
Rs--
|1 OJEE до KZT
₸--
|1 OJEE до THB
฿--
|1 OJEE до TWD
NT$--
|1 OJEE до CHF
Fr--
|1 OJEE до HKD
HK$--
|1 OJEE до MAD
.د.م--