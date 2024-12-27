Сьогоднішня ціна Verse (VERSE)

Поточна ціна Verse (VERSE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.58M USD. Ціна VERSE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Verse:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88.13K USD

- зміна ціни Verse протягом дня — +6.29%

- циркуляційна пропозиція – 27.40B USD

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