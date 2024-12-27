Ціна Verse (VERSE)
Поточна ціна Verse (VERSE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.58M USD. Ціна VERSE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Verse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88.13K USD
- зміна ціни Verse протягом дня — +6.29%
- циркуляційна пропозиція – 27.40B USD
Отримуйте оновлення цін VERSE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VERSE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Verse до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Verse до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Verse до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Verse до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.29%
|30 днів
|$ 0
|-17.43%
|60 днів
|$ 0
|-8.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Verse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.63%
+6.29%
+7.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
About VERSE Bitcoin.com's rewards and utility token VERSE accelerates global adoption of cryptocurrency in the self-custodial model through incentives and gamification. Since 2015, Bitcoin.com has been a global leader in introducing newcomers to Bitcoin and cryptocurrency. With over 50 million self-custody wallets created (as of Jun 2024) in its multichain DeFi-ready mobile app (the Bitcoin.com Wallet app), an award-winning news portal with over 2.5 million monthly readers, a wide range of educational resources, and 24-hour human support, Bitcoin.com is the world’s gateway to Bitcoin and beyond. By incentivizing and gamifying engagement in the Bitcoin.com ecosystem, VERSE supercharges Bitcoin.com’s mission to onboard the world to decentralized money and increase economic freedom. What makes VERSE different? VERSE is seamlessly integrated in the Bitcoin.com ecosystem and readily accessible to millions of users. Bitcoin.com attracts and retains millions of newcomers to crypto every year via its powerful brand, domain, and products. The ecosystem guides newcomers on their own individual journeys, enabling them to benefit from the rapidly expanding range of applications in crypto. What is the utility of VERSE token? VERSE can be earned by using products in Bitcoin.com’s ecosystem, held for discounts and perks, and used in apps and dApps. In late 2023, fxVERSE was deployed on Polygon, paving the way for a micro-rewards system. What are the key components of the Bitcoin.com VERSE ecosystem? At the heart of the ecosystem is the multichain Bitcoin.com Wallet app. Within the app, users can find a web3-enabled browser called Verse Explorer that allows for convenient interaction with a variety of dApps and web3 features. These include the multichain decentralized exchange Verse DEX, the Verse Voyager NFT collection and minting dApp, and a range of engaging dApps that are designed to educate users on how to safely interact with web3 products. How does the buy back and burn mechanism work? Bitcoin.com buys VERSE on the open market through Bitcoin.com’s decentralized exchange Verse DEX, third-party DEXs, centralized exchanges, or in Over-The-Counter trades. This VERSE is then sent to the Verse Burn Engine, where it accumulates until a burn is triggered (anyone can trigger a burn). What is the sustainable supple reduction mechanism? VERSE is allocated from the Ecosystem Fund to the Verse Burn Engine in a manner that is proportional to a given activity in the Verse/Bitcoin.com ecosystem, as well as in a manner that ensures that the reduction of supply is sustainable over the lifetime of the token.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 VERSE до AUD
A$--
|1 VERSE до GBP
￡--
|1 VERSE до EUR
€--
|1 VERSE до USD
$--
|1 VERSE до MYR
RM--
|1 VERSE до TRY
₺--
|1 VERSE до JPY
¥--
|1 VERSE до RUB
₽--
|1 VERSE до INR
₹--
|1 VERSE до IDR
Rp--
|1 VERSE до PHP
₱--
|1 VERSE до EGP
￡E.--
|1 VERSE до BRL
R$--
|1 VERSE до CAD
C$--
|1 VERSE до BDT
৳--
|1 VERSE до NGN
₦--
|1 VERSE до UAH
₴--
|1 VERSE до VES
Bs--
|1 VERSE до PKR
Rs--
|1 VERSE до KZT
₸--
|1 VERSE до THB
฿--
|1 VERSE до TWD
NT$--
|1 VERSE до CHF
Fr--
|1 VERSE до HKD
HK$--
|1 VERSE до MAD
.د.م--