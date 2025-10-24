Інформація щодо ціни Uno (UNO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,52% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,16% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,16%

Актуальна ціна Uno (UNO) становить --. За останні 24 години UNO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UNO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то UNO змінився на -- за останню годину, -0,52% за 24 години та на -4,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Uno (UNO)

Ринкова капіталізація $ 21,80K$ 21,80K $ 21,80K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,80K$ 21,80K $ 21,80K Циркуляційне постачання 420,69B 420,69B 420,69B Загальна пропозиція 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Uno — $ 21,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UNO — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,80K.