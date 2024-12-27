Ціна UNCX Network (UNCX)
Поточна ціна UNCX Network (UNCX) сьогодні становить 289.51 USD з ринковою капіталізацією $ 10.46M USD. Ціна UNCX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UNCX Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.15K USD
- зміна ціни UNCX Network протягом дня — +0.54%
- циркуляційна пропозиція – 36.16K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UNCX Network до USD становила $ +1.56.
За останні 30 днів зміна ціни UNCX Network до USD становила $ -18.8991259470.
За останні 60 днів зміна ціни UNCX Network до USD становила $ +7.1893149770.
За останні 90 днів зміна ціни UNCX Network до USD становила $ -28.0218488164942.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1.56
|+0.54%
|30 днів
|$ -18.8991259470
|-6.52%
|60 днів
|$ +7.1893149770
|+2.48%
|90 днів
|$ -28.0218488164942
|-8.82%
Останній аналіз цін UNCX Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.21%
+0.54%
+9.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
UNCX is the deflationary governance token of the UniCrypt platform
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