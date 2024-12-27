Сьогоднішня ціна UNCX Network (UNCX)

Поточна ціна UNCX Network (UNCX) сьогодні становить 289.51 USD з ринковою капіталізацією $ 10.46M USD. Ціна UNCX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UNCX Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.15K USD

- зміна ціни UNCX Network протягом дня — +0.54%

- циркуляційна пропозиція – 36.16K USD

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