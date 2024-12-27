Ціна TROPPY (TROPPY)
Поточна ціна TROPPY (TROPPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 445.24K USD. Ціна TROPPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TROPPY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 146.95K USD
- зміна ціни TROPPY протягом дня — -1.86%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TROPPY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TROPPY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TROPPY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TROPPY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.86%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TROPPY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.23%
-1.86%
-51.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This Is a community driven project with Aims On a Pepe/Brett like experience. TROPPY Empowers the Blue Frog Narrative Along with $Brett,$Groggo & $BeBe and also gives a balance to the Matt Furie frogs making it even with 4 blue frogs and 4 green frogs from the books by Matt Furie. TROPPY & ACID TOAD are the Trippy Blue and Green Pair from the book and they add a sense of Astonishment when you See Them they Are very eye catching which was one of the Reasons To create this cool frog Meme.
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