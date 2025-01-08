Ціна TEN (TENFI)
Поточна ціна TEN (TENFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 67.28K USD. Ціна TENFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.69K USD
- зміна ціни TEN протягом дня — -2.62%
- циркуляційна пропозиція – 86.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TEN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TEN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TEN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TEN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.62%
|30 днів
|$ 0
|-27.62%
|60 днів
|$ 0
|-30.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.03%
-2.62%
-14.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TEN simplifies staking and farming with the most liquid BSC LP's available and provides a robust yield earning environment on the market while adapting to daily liquidity needs of different pools. TEN is decentralized finance, simplified!
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