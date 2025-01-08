Сьогоднішня ціна TEN (TENFI)

Поточна ціна TEN (TENFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 67.28K USD. Ціна TENFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TEN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.69K USD

- зміна ціни TEN протягом дня — -2.62%

- циркуляційна пропозиція – 86.36M USD

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