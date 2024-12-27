Сьогоднішня ціна Tectonic (TONIC)

Поточна ціна Tectonic (TONIC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.17M USD. Ціна TONIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tectonic:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.81K USD

- зміна ціни Tectonic протягом дня — +1.25%

- циркуляційна пропозиція – 258.16T USD

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