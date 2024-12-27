Ціна Tectonic (TONIC)
Поточна ціна Tectonic (TONIC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.17M USD. Ціна TONIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tectonic:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.81K USD
- зміна ціни Tectonic протягом дня — +1.25%
- циркуляційна пропозиція – 258.16T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tectonic до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tectonic до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tectonic до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tectonic до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.25%
|30 днів
|$ 0
|-29.22%
|60 днів
|$ 0
|+11.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tectonic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
+1.25%
-5.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tectonic is a decentralised non-custodial algorithmic-based money market protocol that allows users to participate as liquidity suppliers or borrowers. Suppliers provide liquidity to the market to earn a passive income, while borrowers are able to borrow liquidity in an over-collateralized fashion.
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