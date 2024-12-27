Ціна Taurus (TAURUS)
Поточна ціна Taurus (TAURUS) сьогодні становить 0.00426026 USD з ринковою капіталізацією $ 4.26M USD. Ціна TAURUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Taurus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.56K USD
- зміна ціни Taurus протягом дня — +5.59%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Taurus до USD становила $ +0.00022557.
За останні 30 днів зміна ціни Taurus до USD становила $ -0.0002898323.
За останні 60 днів зміна ціни Taurus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Taurus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00022557
|+5.59%
|30 днів
|$ -0.0002898323
|-6.80%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Taurus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.57%
+5.59%
+17.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Taurus, the Bull 🐂, resonates with the grounding and stabilizing energy of mid-spring, from mid-April to mid-May. Representing strength and reliability, Taurus season is a time to appreciate comfort and persistence. 🌿 Harness the nurturing and steadfast power of Taurus!
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