Сьогоднішня ціна Taurus (TAURUS)

Поточна ціна Taurus (TAURUS) сьогодні становить 0.00426026 USD з ринковою капіталізацією $ 4.26M USD. Ціна TAURUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Taurus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.56K USD

- зміна ціни Taurus протягом дня — +5.59%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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