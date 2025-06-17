Сьогоднішня ціна Targon (SN4)

Поточна ціна Targon (SN4) сьогодні становить 31,39 USD з ринковою капіталізацією $ 39,81M USD. Ціна SN4 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Targon:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Targon протягом дня — +3,92%

- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD

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