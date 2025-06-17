Ціна Targon (SN4)
Поточна ціна Targon (SN4) сьогодні становить 31,39 USD з ринковою капіталізацією $ 39,81M USD. Ціна SN4 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Targon:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Targon протягом дня — +3,92%
- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Targon до USD становила $ +1,19.
За останні 30 днів зміна ціни Targon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Targon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Targon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1,19
|+3,92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Targon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,37%
+3,92%
-15,51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Targon is a decentalized, frontier AI lab
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