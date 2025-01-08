Ціна sUSDS (SUSDS)
Поточна ціна sUSDS (SUSDS) сьогодні становить 1.009 USD з ринковою капіталізацією $ 1.02B USD. Ціна SUSDS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності sUSDS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 175.79 USD
- зміна ціни sUSDS протягом дня — -3.58%
- циркуляційна пропозиція – 1.02B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни sUSDS до USD становила $ -0.037537558433716.
За останні 30 днів зміна ціни sUSDS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни sUSDS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни sUSDS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.037537558433716
|-3.58%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін sUSDS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.46%
-3.58%
-1.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
sUSDS is the new version of sDAI, offered by Sky which offers a higher yield. sUSDS represents USDS deposited into and earning the Sky Savings Rate. The Sky Protocol is a decentralised protocol developed around the USDS stablecoin. It is managed by Sky ecosystem governance. The Sky Protocol features Sky tokens (USDS, SKY, DAI, MKR), the Sky Savings Rate, Sky Token Rewards and, soon, Activation Token Rewards and SkyLink.
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