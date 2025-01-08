Сьогоднішня ціна sUSDS (SUSDS)

Поточна ціна sUSDS (SUSDS) сьогодні становить 1.009 USD з ринковою капіталізацією $ 1.02B USD. Ціна SUSDS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності sUSDS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 175.79 USD

- зміна ціни sUSDS протягом дня — -3.58%

- циркуляційна пропозиція – 1.02B USD

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