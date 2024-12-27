Сьогоднішня ціна SuperVerse (SUPER)

Поточна ціна SuperVerse (SUPER) сьогодні становить 1.58 USD з ринковою капіталізацією $ 714.71M USD. Ціна SUPER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SuperVerse:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.49M USD

- зміна ціни SuperVerse протягом дня — +0.01%

- циркуляційна пропозиція – 451.69M USD

Отримуйте оновлення цін SUPER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SUPER.