Сьогоднішня ціна Superp

Поточна ціна Superp (SUP) сьогодні становить $ 0,00184893, зі зміною 6,82% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SUP до USD становить $ 0,00184893 за SUP.

Superp наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 323 558, з циркуляційною пропозицією у 175,00M SUP. Протягом останніх 24 годин SUP торгувався між $ 0,00171816 (мінімум) та $ 0,00204595 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,161004, тоді як історичний мінімум — $ 0,00171816.

У короткостроковій динаміці SUP змінився на -2,23% за останню годину та на -21,55% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 26,79K.

Ринкова інформація щодо Superp (SUP)

Ринкова капіталізація $ 323,56K$ 323,56K $ 323,56K Обсяг (за 24 год) $ 26,79K$ 26,79K $ 26,79K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,85M$ 1,85M $ 1,85M Циркуляційне постачання 175,00M 175,00M 175,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Superp — $ 323,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 26,79K. Циркуляційна пропозиція SUP — 175,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,85M.