Сьогоднішня ціна Sturdy (STRDY)

Поточна ціна Sturdy (STRDY) сьогодні становить 1.97 USD з ринковою капіталізацією $ 36.37M USD. Ціна STRDY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sturdy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.01K USD

- зміна ціни Sturdy протягом дня — -4.30%

- циркуляційна пропозиція – 18.50M USD

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