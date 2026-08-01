Сьогоднішня ціна StarkBot

Поточна ціна StarkBot (STARKBOT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,17% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STARKBOT до USD становить $ 0 за STARKBOT.

StarkBot наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 46 549, з циркуляційною пропозицією у 100,00B STARKBOT. Протягом останніх 24 годин STARKBOT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці STARKBOT змінився на -1,34% за останню годину та на -3,86% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо StarkBot (STARKBOT)

Ринкова капіталізація $ 46,55K$ 46,55K $ 46,55K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 46,55K$ 46,55K $ 46,55K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 991 000,0 99 999 991 000,0 99 999 991 000,0

Поточна ринкова капіталізація StarkBot — $ 46,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STARKBOT — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999991000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 46,55K.