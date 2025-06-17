Ціна Stargaze (STARS)
Поточна ціна Stargaze (STARS) сьогодні становить 0,00106412 USD з ринковою капіталізацією $ 2,88M USD. Ціна STARS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stargaze:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Stargaze протягом дня — +2,54%
- циркуляційна пропозиція – 2,71B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stargaze до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stargaze до USD становила $ -0,0000790851.
За останні 60 днів зміна ціни Stargaze до USD становила $ -0,0003994585.
За останні 90 днів зміна ціни Stargaze до USD становила $ -0,001571208625086008.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,54%
|30 днів
|$ -0,0000790851
|-7,43%
|60 днів
|$ -0,0003994585
|-37,53%
|90 днів
|$ -0,001571208625086008
|-59,62%
Останній аналіз цін Stargaze: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,16%
+2,54%
-6,50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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