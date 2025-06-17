Сьогоднішня ціна Stargaze (STARS)

Поточна ціна Stargaze (STARS) сьогодні становить 0,00106412 USD з ринковою капіталізацією $ 2,88M USD. Ціна STARS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stargaze:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Stargaze протягом дня — +2,54%

- циркуляційна пропозиція – 2,71B USD

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