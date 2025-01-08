Сьогоднішня ціна Stablecomp (SCOMP)

Поточна ціна Stablecomp (SCOMP) сьогодні становить 0.00110662 USD з ринковою капіталізацією $ 93.12K USD. Ціна SCOMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stablecomp:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.34K USD

- зміна ціни Stablecomp протягом дня — +0.36%

- циркуляційна пропозиція – 84.11M USD

Отримуйте оновлення цін SCOMP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SCOMP.