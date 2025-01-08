Ціна Stablecomp (SCOMP)
Поточна ціна Stablecomp (SCOMP) сьогодні становить 0.00110662 USD з ринковою капіталізацією $ 93.12K USD. Ціна SCOMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stablecomp:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.34K USD
- зміна ціни Stablecomp протягом дня — +0.36%
- циркуляційна пропозиція – 84.11M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stablecomp до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stablecomp до USD становила $ -0.0000913619.
За останні 60 днів зміна ціни Stablecomp до USD становила $ -0.0001311206.
За останні 90 днів зміна ціни Stablecomp до USD становила $ -0.0001398916012203568.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.36%
|30 днів
|$ -0.0000913619
|-8.25%
|60 днів
|$ -0.0001311206
|-11.84%
|90 днів
|$ -0.0001398916012203568
|-11.22%
Останній аналіз цін Stablecomp: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.03%
+0.36%
+1.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Stablecomp is the DeFi protocol focused on making it easy for users to earn yields on stablecoins.
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