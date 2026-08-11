Яка зараз ринкова ціна Splintershards?

Splintershards оцінюється в ₴0.1472686748110975856000, зі зміною 6.54% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має SPS?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення SPS у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Splintershards у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість SPS?

Обігова кількість становить 489718725.3536008, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Splintershards?

Splintershards згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як SPS виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Play To Earn,Animoca Brands Portfolio,Card Games,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Strategy Games,Governance?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Play To Earn,Animoca Brands Portfolio,Card Games,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Strategy Games,Governance, імпульс SPS залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.