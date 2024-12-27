Ціна Sora Validator (VAL)
Поточна ціна Sora Validator (VAL) сьогодні становить 0.02011841 USD з ринковою капіталізацією $ 1.23M USD. Ціна VAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sora Validator:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.28K USD
- зміна ціни Sora Validator протягом дня — -5.90%
- циркуляційна пропозиція – 60.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sora Validator до USD становила $ -0.00126190241132261.
За останні 30 днів зміна ціни Sora Validator до USD становила $ +0.0043647695.
За останні 60 днів зміна ціни Sora Validator до USD становила $ +0.0026898334.
За останні 90 днів зміна ціни Sora Validator до USD становила $ +0.003125999171900995.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00126190241132261
|-5.90%
|30 днів
|$ +0.0043647695
|+21.70%
|60 днів
|$ +0.0026898334
|+13.37%
|90 днів
|$ +0.003125999171900995
|+18.40%
Останній аналіз цін Sora Validator: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.82%
-5.90%
+12.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VAL is the validator reward token for the SORA network, used to reward those that stake XOR as part of the Nominated Proof-of-Stake consensus algorithm. VAL is a deflationary token that gets burned with each transaction on the SORA network.
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