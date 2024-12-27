Сьогоднішня ціна Sora Validator (VAL)

Поточна ціна Sora Validator (VAL) сьогодні становить 0.02011841 USD з ринковою капіталізацією $ 1.23M USD. Ціна VAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sora Validator:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.28K USD

- зміна ціни Sora Validator протягом дня — -5.90%

- циркуляційна пропозиція – 60.78M USD

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