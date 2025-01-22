Сьогоднішня ціна SONE (SONE)

Поточна ціна SONE (SONE) сьогодні становить 0.993711 USD з ринковою капіталізацією $ 477.22K USD. Ціна SONE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SONE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.30 USD

- зміна ціни SONE протягом дня — +5.42%

- циркуляційна пропозиція – 480.24K USD

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