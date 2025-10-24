Актуальна ціна sonar сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни S0X до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни S0X на MEXC вже зараз.Актуальна ціна sonar сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни S0X до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни S0X на MEXC вже зараз.

Графік ціни sonar (S0X) в реальному часі
Інформація щодо ціни sonar (S0X) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,35%

+3,10%

-33,65%

-33,65%

Актуальна ціна sonar (S0X) становить --. За останні 24 години S0X торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум S0X становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то S0X змінився на +0,35% за останню годину, +3,10% за 24 години та на -33,65% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо sonar (S0X)

$ 36,45K
$ 36,45K$ 36,45K

--
----

$ 38,46K
$ 38,46K$ 38,46K

947,64M
947,64M 947,64M

999 943 975,492971
999 943 975,492971 999 943 975,492971

Поточна ринкова капіталізація sonar — $ 36,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція S0X — 947,64M, зі загальною пропозицією 999943975.492971. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38,46K.

Історія ціни sonar (S0X) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни sonar до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни sonar до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни sonar до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни sonar до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3,10%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке sonar (S0X)

SONAR – On-chain Made Simple

SONAR was created with a simple mission: to make on-chain activity accessible and actionable for everyone. Today, the biggest barrier for both new and experienced users is complexity. If you want to scan a wallet, track transactions, analyze token flows, or place trades, you’re forced to jump between multiple dashboards, block explorers, and exchange interfaces. Each tool comes with its own layout, its own language, and often overwhelming amounts of raw data — hashes, codes, and technical noise that discourage adoption.

SONAR changes this completely by offering a chat-based on-chain agent that understands plain English. Instead of struggling with explorers or dozens of tabs, users simply open SONAR and ask questions directly:

“What tokens are inside this wallet?”

“Who are the top holders of this contract?”

“Show me recent inflows and outflows for this address.”

The platform then delivers clear, human-readable answers, removing the need to parse complex data manually. This approach lowers the barrier to entry for newcomers, while also giving advanced traders speed and clarity.

Beyond scanning wallets and contracts, SONAR goes further by enabling direct trading through natural language commands. Users can:

Open longs or shorts on Aster or Hyperliquid.

Place swaps and positions through Jupiter.

Buy and sell meme tokens on Pump.fun.

This creates a unified experience where scanning, analysis, and trading all happen in one place, guided by the simplicity of a chat interface.

SONAR is also integrated with Polymarket, enabling insights into prediction markets, deep analysis, and broader opportunities for users who want more than just wallet data. By connecting across multiple protocols, SONAR becomes not just a tool, but an ecosystem hub for Solana.

Another core part of the vision is governance and utility for token holders. $SONAR will give the community the power to vote on which features roll out next. Instead of a fixed, top-down roadmap, SONAR will be guided by its users. This ensures that development stays aligned with the needs of traders, builders, and the wider community.

In short, SONAR is solving the fragmentation problem in crypto. It removes the noise, replaces explorers with clarity, and brings trading, scanning, and research together under one interface — your own words.

With SONAR, there’s no more bouncing between tabs or drowning in hashes. The future of on-chain interaction is simple, fast, and community-driven.

Прогноз ціни sonar (USD)

Скільки коштуватиме sonar (S0X) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів sonar (S0X) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо sonar.

Перегляньте прогноз ціни sonar вже зараз!

S0X до місцевих валют

Токеноміка sonar (S0X)

Розуміння токеноміки sonar (S0X) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена S0X зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про sonar (S0X)

Скільки сьогодні коштує sonar (S0X)?
Актуальна ціна S0X у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна S0X до USD?
Поточна ціна S0X до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація sonar?
Ринкова капіталізація S0X — $ 36,45K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція S0X?
Циркуляційна пропозиція S0X — 947,64M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) S0X?
S0X досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) S0X?
Історична мінімальна ціна S0X становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі S0X?
Актуальний обсяг торгівлі S0X за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна S0X цього року?
S0X може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни S0X для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

