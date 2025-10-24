Інформація щодо ціни sonar (S0X) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,35% Зміна ціни (1 дн.) +3,10% Зміна ціни (за 7 дн.) -33,65% Зміна ціни (за 7 дн.) -33,65%

Актуальна ціна sonar (S0X) становить --. За останні 24 години S0X торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум S0X становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то S0X змінився на +0,35% за останню годину, +3,10% за 24 години та на -33,65% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо sonar (S0X)

Ринкова капіталізація $ 36,45K$ 36,45K $ 36,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 38,46K$ 38,46K $ 38,46K Циркуляційне постачання 947,64M 947,64M 947,64M Загальна пропозиція 999 943 975,492971 999 943 975,492971 999 943 975,492971

Поточна ринкова капіталізація sonar — $ 36,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція S0X — 947,64M, зі загальною пропозицією 999943975.492971. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38,46K.