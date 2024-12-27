Сьогоднішня ціна Solnic (SOLNIC)

Поточна ціна Solnic (SOLNIC) сьогодні становить 0.00922882 USD з ринковою капіталізацією $ 8.67M USD. Ціна SOLNIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solnic:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.10K USD

- зміна ціни Solnic протягом дня — +3.57%

- циркуляційна пропозиція – 939.87M USD

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