Сьогоднішня ціна SolMev (SN116)

Поточна ціна SolMev (SN116) сьогодні становить 1 302,74 USD з ринковою капіталізацією $ 1,30K USD. Ціна SN116 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SolMev:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SolMev протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1,00 USD

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