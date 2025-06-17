Ціна SolMev (SN116)
Поточна ціна SolMev (SN116) сьогодні становить 1 302,74 USD з ринковою капіталізацією $ 1,30K USD. Ціна SN116 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolMev:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SolMev протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolMev до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SolMev до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SolMev до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SolMev до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SolMev: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
+6,64%
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