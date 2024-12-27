Ціна SNIFF ($SNIFF)
Поточна ціна SNIFF ($SNIFF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 194.19K USD. Ціна $SNIFF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SNIFF:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 427.64 USD
- зміна ціни SNIFF протягом дня — -1.27%
- циркуляційна пропозиція – 979.91M USD
Отримуйте оновлення цін $SNIFF до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $SNIFF.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SNIFF до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SNIFF до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SNIFF до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SNIFF до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.27%
|30 днів
|$ 0
|-28.14%
|60 днів
|$ 0
|-14.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SNIFF: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.83%
-1.27%
-33.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A memecoin on SOLANA
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 $SNIFF до AUD
A$--
|1 $SNIFF до GBP
￡--
|1 $SNIFF до EUR
€--
|1 $SNIFF до USD
$--
|1 $SNIFF до MYR
RM--
|1 $SNIFF до TRY
₺--
|1 $SNIFF до JPY
¥--
|1 $SNIFF до RUB
₽--
|1 $SNIFF до INR
₹--
|1 $SNIFF до IDR
Rp--
|1 $SNIFF до PHP
₱--
|1 $SNIFF до EGP
￡E.--
|1 $SNIFF до BRL
R$--
|1 $SNIFF до CAD
C$--
|1 $SNIFF до BDT
৳--
|1 $SNIFF до NGN
₦--
|1 $SNIFF до UAH
₴--
|1 $SNIFF до VES
Bs--
|1 $SNIFF до PKR
Rs--
|1 $SNIFF до KZT
₸--
|1 $SNIFF до THB
฿--
|1 $SNIFF до TWD
NT$--
|1 $SNIFF до CHF
Fr--
|1 $SNIFF до HKD
HK$--
|1 $SNIFF до MAD
.د.م--