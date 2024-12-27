Сьогоднішня ціна SNIFF ($SNIFF)

Поточна ціна SNIFF ($SNIFF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 194.19K USD. Ціна $SNIFF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SNIFF:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 427.64 USD

- зміна ціни SNIFF протягом дня — -1.27%

- циркуляційна пропозиція – 979.91M USD

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