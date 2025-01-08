Ціна SLAV (SLAV)
Поточна ціна SLAV (SLAV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21.26K USD. Ціна SLAV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SLAV:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.93 USD
- зміна ціни SLAV протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SLAV до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SLAV до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SLAV до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SLAV до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-80.72%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SLAV: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+3.89%
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