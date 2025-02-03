Сьогоднішня ціна ShibaKeanu ($SHIBK)

Поточна ціна ShibaKeanu ($SHIBK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $SHIBK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ShibaKeanu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 85.46 USD

- зміна ціни ShibaKeanu протягом дня — -16.41%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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