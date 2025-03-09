Сьогоднішня ціна Shadow Liquid Staking Token (X33)

Поточна ціна Shadow Liquid Staking Token (X33) сьогодні становить 50.24 USD з ринковою капіталізацією $ 25.15M USD. Ціна X33 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shadow Liquid Staking Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.38M USD

- зміна ціни Shadow Liquid Staking Token протягом дня — -10.47%

- циркуляційна пропозиція – 500.29K USD

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