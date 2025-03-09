Ціна Shadow Liquid Staking Token (X33)
Поточна ціна Shadow Liquid Staking Token (X33) сьогодні становить 50.24 USD з ринковою капіталізацією $ 25.15M USD. Ціна X33 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shadow Liquid Staking Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.38M USD
- зміна ціни Shadow Liquid Staking Token протягом дня — -10.47%
- циркуляційна пропозиція – 500.29K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shadow Liquid Staking Token до USD становила $ -5.88201196025844.
За останні 30 днів зміна ціни Shadow Liquid Staking Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shadow Liquid Staking Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shadow Liquid Staking Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -5.88201196025844
|-10.47%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shadow Liquid Staking Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.29%
-10.47%
-46.74%
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