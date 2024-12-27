Сьогоднішня ціна SENSUS (SENSUS)

Поточна ціна SENSUS (SENSUS) сьогодні становить 0.00358216 USD з ринковою капіталізацією $ 3.38M USD. Ціна SENSUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SENSUS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 196.31K USD

- зміна ціни SENSUS протягом дня — -16.95%

- циркуляційна пропозиція – 943.95M USD

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