Сьогоднішня ціна SelfKey (KEY)

Поточна ціна SelfKey (KEY) сьогодні становить 0.00102404 USD з ринковою капіталізацією $ 6.14M USD. Ціна KEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SelfKey:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.05M USD

- зміна ціни SelfKey протягом дня — +2.63%

- циркуляційна пропозиція – 6.00B USD

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