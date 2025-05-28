Сьогоднішня ціна Selenium (SELE)

Поточна ціна Selenium (SELE) сьогодні становить 0,213585 USD з ринковою капіталізацією $ 1,34M USD. Ціна SELE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Selenium:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Selenium протягом дня — +1,58%

- циркуляційна пропозиція – 6,26M USD

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