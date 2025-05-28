Ціна Selenium (SELE)
Поточна ціна Selenium (SELE) сьогодні становить 0,213585 USD з ринковою капіталізацією $ 1,34M USD. Ціна SELE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Selenium:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Selenium протягом дня — +1,58%
- циркуляційна пропозиція – 6,26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Selenium до USD становила $ +0,0033252.
За останні 30 днів зміна ціни Selenium до USD становила $ +0,0426980763.
За останні 60 днів зміна ціни Selenium до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Selenium до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,0033252
|+1,58%
|30 днів
|$ +0,0426980763
|+19,99%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Selenium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,27%
+1,58%
+3,83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Selenium is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Terra Classic network, leveraging smart contracts to facilitate the creation of synthetic assets, known as Selenized Assets. These synthetic assets closely replicate the price movements of real-world assets, allowing global traders around the world to gain price exposure without the need to physically own or transact with the underlying assets.
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