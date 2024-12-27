Сьогоднішня ціна Scorpio (SCORPIO)

Поточна ціна Scorpio (SCORPIO) сьогодні становить 0.00383758 USD з ринковою капіталізацією $ 3.84M USD. Ціна SCORPIO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Scorpio:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.82K USD

- зміна ціни Scorpio протягом дня — +8.27%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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