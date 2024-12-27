Ціна Scorpio (SCORPIO)
Поточна ціна Scorpio (SCORPIO) сьогодні становить 0.00383758 USD з ринковою капіталізацією $ 3.84M USD. Ціна SCORPIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Scorpio:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.82K USD
- зміна ціни Scorpio протягом дня — +8.27%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Scorpio до USD становила $ +0.00029313.
За останні 30 днів зміна ціни Scorpio до USD становила $ -0.0005075652.
За останні 60 днів зміна ціни Scorpio до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Scorpio до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00029313
|+8.27%
|30 днів
|$ -0.0005075652
|-13.22%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Scorpio: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
+8.27%
+34.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Scorpio, the Scorpion 🦂, captures the intense and transformative energy of mid-autumn, from mid-October to mid-November. Known for its passion and resourcefulness, Scorpio season delves into the mysteries of life. 🔥 Unleash the powerful and enigmatic energy of Scorpio!
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