Сьогоднішня ціна SCHIZO (SCHIZO)

Поточна ціна SCHIZO (SCHIZO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 139.90K USD. Ціна SCHIZO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SCHIZO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 645.22 USD

- зміна ціни SCHIZO протягом дня — +1.86%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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