Сьогоднішня ціна Santiment Network (SAN)

Поточна ціна Santiment Network (SAN) сьогодні становить 0.113984 USD з ринковою капіталізацією $ 7.30M USD. Ціна SAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Santiment Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.83 USD

- зміна ціни Santiment Network протягом дня — +0.51%

- циркуляційна пропозиція – 64.05M USD

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