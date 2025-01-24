Сьогоднішня ціна REGENT (REGENT)

Поточна ціна REGENT (REGENT) сьогодні становить 0.00582924 USD з ринковою капіталізацією $ 5.71M USD. Ціна REGENT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності REGENT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.13M USD

- зміна ціни REGENT протягом дня — +114.42%

- циркуляційна пропозиція – 979.97M USD

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