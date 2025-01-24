Ціна REGENT (REGENT)
Поточна ціна REGENT (REGENT) сьогодні становить 0.00582924 USD з ринковою капіталізацією $ 5.71M USD. Ціна REGENT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності REGENT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.13M USD
- зміна ціни REGENT протягом дня — +114.42%
- циркуляційна пропозиція – 979.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни REGENT до USD становила $ +0.00311063.
За останні 30 днів зміна ціни REGENT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни REGENT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни REGENT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00311063
|+114.42%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін REGENT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+66.36%
+114.42%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Regent represents a novel approach to LLM architecture, drawing inspiration from Daniel Kahneman's dual-process theory of cognition outlined in Thinking Fast and Slow. Regent implements a split-mind system that separates AI responses into distinct intuitive and reasoned phases, mirroring the human brain's System 1 (fast, intuitive) and System 2 (slow, deliberative) thinking processes. Combined with a modified RAG memory store, this allows an em to truly "think step by step" in the same way that humans do — with an internal reasoning monologue operating over the babble from a brilliant but unreliable intuition.
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