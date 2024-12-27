Ціна Redacted (BTRFLY)
Поточна ціна Redacted (BTRFLY) сьогодні становить 152.1 USD з ринковою капіталізацією $ 3.93M USD. Ціна BTRFLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Redacted:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 921.25 USD
- зміна ціни Redacted протягом дня — +11.08%
- циркуляційна пропозиція – 25.83K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Redacted до USD становила $ +15.18.
За останні 30 днів зміна ціни Redacted до USD становила $ -7.8418805400.
За останні 60 днів зміна ціни Redacted до USD становила $ +125.7394881600.
За останні 90 днів зміна ціни Redacted до USD становила $ -13.69023164555116.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +15.18
|+11.08%
|30 днів
|$ -7.8418805400
|-5.15%
|60 днів
|$ +125.7394881600
|+82.67%
|90 днів
|$ -13.69023164555116
|-8.25%
Останній аналіз цін Redacted: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.49%
+11.08%
+16.11%
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