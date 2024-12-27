Сьогоднішня ціна Redacted (BTRFLY)

Поточна ціна Redacted (BTRFLY) сьогодні становить 152.1 USD з ринковою капіталізацією $ 3.93M USD. Ціна BTRFLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Redacted:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 921.25 USD

- зміна ціни Redacted протягом дня — +11.08%

- циркуляційна пропозиція – 25.83K USD

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