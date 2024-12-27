Ціна Raini ($RAINI)
Поточна ціна Raini ($RAINI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 410.13K USD. Ціна $RAINI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Raini:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.10K USD
- зміна ціни Raini протягом дня — -86.50%
- циркуляційна пропозиція – 486.36M USD
Отримуйте оновлення цін $RAINI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $RAINI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Raini до USD становила $ -0.005406131098468499.
За останні 30 днів зміна ціни Raini до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Raini до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Raini до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.005406131098468499
|-86.50%
|30 днів
|$ 0
|-86.22%
|60 днів
|$ 0
|-86.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Raini: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.51%
-86.50%
-85.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Crypto native game development and publishing studio, with products built in an ecosystem powered by $RAINI
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 $RAINI до AUD
A$--
|1 $RAINI до GBP
￡--
|1 $RAINI до EUR
€--
|1 $RAINI до USD
$--
|1 $RAINI до MYR
RM--
|1 $RAINI до TRY
₺--
|1 $RAINI до JPY
¥--
|1 $RAINI до RUB
₽--
|1 $RAINI до INR
₹--
|1 $RAINI до IDR
Rp--
|1 $RAINI до PHP
₱--
|1 $RAINI до EGP
￡E.--
|1 $RAINI до BRL
R$--
|1 $RAINI до CAD
C$--
|1 $RAINI до BDT
৳--
|1 $RAINI до NGN
₦--
|1 $RAINI до UAH
₴--
|1 $RAINI до VES
Bs--
|1 $RAINI до PKR
Rs--
|1 $RAINI до KZT
₸--
|1 $RAINI до THB
฿--
|1 $RAINI до TWD
NT$--
|1 $RAINI до CHF
Fr--
|1 $RAINI до HKD
HK$--
|1 $RAINI до MAD
.د.م--