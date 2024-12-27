Сьогоднішня ціна Raini ($RAINI)

Поточна ціна Raini ($RAINI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 410.13K USD. Ціна $RAINI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Raini:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.10K USD

- зміна ціни Raini протягом дня — -86.50%

- циркуляційна пропозиція – 486.36M USD

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