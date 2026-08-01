Сьогоднішня ціна Prometheus

Поточна ціна Prometheus (PROMETHEUS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PROMETHEUS до USD становить $ 0 за PROMETHEUS.

Prometheus наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11,395.1, з циркуляційною пропозицією у -- PROMETHEUS. Протягом останніх 24 годин PROMETHEUS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PROMETHEUS змінився на -- за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Prometheus (PROMETHEUS)

Ринкова капіталізація $ 11.40K$ 11.40K $ 11.40K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22.79K$ 22.79K $ 22.79K Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Prometheus — $ 11.40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PROMETHEUS — --, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22.79K.