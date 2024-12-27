Сьогоднішня ціна Prick (PRICK)

Поточна ціна Prick (PRICK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 112.97K USD. Ціна PRICK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Prick:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.42K USD

- зміна ціни Prick протягом дня — +1.88%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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