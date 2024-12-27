Ціна Prick (PRICK)
Поточна ціна Prick (PRICK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 112.97K USD. Ціна PRICK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Prick:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.42K USD
- зміна ціни Prick протягом дня — +1.88%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін PRICK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PRICK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Prick до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Prick до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Prick до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Prick до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.88%
|30 днів
|$ 0
|+137.22%
|60 днів
|$ 0
|+92.16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Prick: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.36%
+1.88%
+2.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PRICK is just a meme coin, but we have big plans, we have big community to make PRICK one of the famous meme coins in the market. Project is based on online game: Play, earn points, and have tons of fun! every month there's a prize pool of 200 solana and other rewards! Complete easy tasks, play game, earn points, and have tons of fun! promote your lovely project to everyone! become the leader of the race! TOKENOMICS: 1 billion supply LP burned 100% Tax 0% Bought and locked 10% for cex listing, airdrop, burn, event, marketing (locked with vesting) - smooth release at 1% per month Ownership renounced
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PRICK до AUD
A$--
|1 PRICK до GBP
￡--
|1 PRICK до EUR
€--
|1 PRICK до USD
$--
|1 PRICK до MYR
RM--
|1 PRICK до TRY
₺--
|1 PRICK до JPY
¥--
|1 PRICK до RUB
₽--
|1 PRICK до INR
₹--
|1 PRICK до IDR
Rp--
|1 PRICK до PHP
₱--
|1 PRICK до EGP
￡E.--
|1 PRICK до BRL
R$--
|1 PRICK до CAD
C$--
|1 PRICK до BDT
৳--
|1 PRICK до NGN
₦--
|1 PRICK до UAH
₴--
|1 PRICK до VES
Bs--
|1 PRICK до PKR
Rs--
|1 PRICK до KZT
₸--
|1 PRICK до THB
฿--
|1 PRICK до TWD
NT$--
|1 PRICK до CHF
Fr--
|1 PRICK до HKD
HK$--
|1 PRICK до MAD
.د.م--