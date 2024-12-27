Сьогоднішня ціна POWSCHE (POWSCHE)

Поточна ціна POWSCHE (POWSCHE) сьогодні становить 0.05578 USD з ринковою капіталізацією $ 5.57M USD. Ціна POWSCHE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності POWSCHE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 387.02K USD

- зміна ціни POWSCHE протягом дня — -7.04%

- циркуляційна пропозиція – 99.89M USD

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