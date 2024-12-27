Ціна POWSCHE (POWSCHE)
Поточна ціна POWSCHE (POWSCHE) сьогодні становить 0.05578 USD з ринковою капіталізацією $ 5.57M USD. Ціна POWSCHE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності POWSCHE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 387.02K USD
- зміна ціни POWSCHE протягом дня — -7.04%
- циркуляційна пропозиція – 99.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни POWSCHE до USD становила $ -0.00422437513341092.
За останні 30 днів зміна ціни POWSCHE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни POWSCHE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни POWSCHE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00422437513341092
|-7.04%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін POWSCHE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.54%
-7.04%
+23.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
POWSCHE is a Porsche Parody on Solana, loosely based on the "Need Money for Porsche?" viral meme. The project gives a home to car culture on chain and allows people to have the possibility of owning their dream car at the same time. POWSCHE is primarily focused on community, bringing together holders for real life events, networking and supporting each other in our day to day lives. Whilst being a meme-token initially and having minimal intrinsic value.
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