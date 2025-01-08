Сьогоднішня ціна Pixel ($PIXE)

Поточна ціна Pixel ($PIXE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 84.79K USD. Ціна $PIXE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pixel:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.65 USD

- зміна ціни Pixel протягом дня — +0.01%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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