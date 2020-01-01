Токеноміка Pixels (PIXEL) Дізнайтеся ключову інформацію про Pixels (PIXEL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pixels (PIXEL) Pixels створює платформу, на якій користувачі можуть створювати ігри, що інтегрують цифрові колекційні предмети. Створюйте веселі, незабутні враження, де ваші користувачі по-справжньому контролюють свій прогрес. Офіційний вебсайт: https://www.pixels.xyz/ Whitepaper: https://whitepaper.pixels.xyz/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x3429d03c6F7521AeC737a0BBF2E5ddcef2C3Ae31 Купити PIXEL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pixels (PIXEL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pixels (PIXEL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 90,72M $ 90,72M $ 90,72M Загальна пропозиція: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Циркуляційна пропозиція: $ 2,95B $ 2,95B $ 2,95B FDV (повністю розведена вартість): $ 153,80M $ 153,80M $ 153,80M Історичний максимум: $ 1,079 $ 1,079 $ 1,079 Історичний мінімум: $ 0,018845783146790054 $ 0,018845783146790054 $ 0,018845783146790054 Поточна ціна: $ 0,03076 $ 0,03076 $ 0,03076 Дізнайтеся більше про ціну Pixels (PIXEL)

Токеноміка Pixels (PIXEL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pixels (PIXEL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PIXEL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PIXEL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PIXEL, досліджуйте ціну токена PIXEL в реальному часі!

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