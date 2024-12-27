Ціна Pharaoh (PHAR)
Поточна ціна Pharaoh (PHAR) сьогодні становить 214.19 USD з ринковою капіталізацією $ 3.93M USD. Ціна PHAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pharaoh:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 128.05K USD
- зміна ціни Pharaoh протягом дня — +1.27%
- циркуляційна пропозиція – 18.33K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pharaoh до USD становила $ +2.68.
За останні 30 днів зміна ціни Pharaoh до USD становила $ +93.4297208380.
За останні 60 днів зміна ціни Pharaoh до USD становила $ +617.0361530720.
За останні 90 днів зміна ціни Pharaoh до USD становила $ +170.97956832546378.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +2.68
|+1.27%
|30 днів
|$ +93.4297208380
|+43.62%
|60 днів
|$ +617.0361530720
|+288.08%
|90 днів
|$ +170.97956832546378
|+395.69%
Останній аналіз цін Pharaoh: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
+1.27%
+4.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Decentralized exchange with ve (3,3) Incentives and Concentrated Liquidity
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