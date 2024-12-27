Сьогоднішня ціна Pharaoh (PHAR)

Поточна ціна Pharaoh (PHAR) сьогодні становить 214.19 USD з ринковою капіталізацією $ 3.93M USD. Ціна PHAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pharaoh:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 128.05K USD

- зміна ціни Pharaoh протягом дня — +1.27%

- циркуляційна пропозиція – 18.33K USD

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