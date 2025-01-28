Ціна PESHI (PESHI)
Поточна ціна PESHI (PESHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PESHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PESHI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 524.44 USD
- зміна ціни PESHI протягом дня — +2.30%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PESHI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PESHI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PESHI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PESHI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.30%
|30 днів
|$ 0
|-18.49%
|60 днів
|$ 0
|-47.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PESHI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.57%
+2.30%
+6.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PESHI is a community driven meme token on the Solana blockchain. PESHI is the son of PEPE and SHIBA.
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